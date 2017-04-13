Навальный хочет декриминализировать марихуану

Если в результате президентских выборов победит Алексей Навальный, то в стране будет проведена декриминализация марихуаны. Такое заявление сделал глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков, предаёт znak.com.

По мнению Волкова, многие по глупости отсиживают срок, лишь за то, что попались «с каким-то пакетом травы».

Чтобы исправить ситуацию, нужно внести поправки в 228 статью и не легализовать легкие наркотики, как марихуана, а декриминализовать их. Для примера он привёл Голландию и отметил, что у российских полицейских есть много других важных дел.

«У полиции нашей страны есть более важные дела, чем бегать за подростками, которые выращивают на балконе куст травы для личного потребления», - заявил глава предвыборного штаба.

Ранее редакция SU рассказала об инициативе лидера ЛДПР. Владимир Жириновский заявил, что в случае победы на президентских выборах, амнистирует порядка 450 тысяч человек.