В России появится новый вид такси

В России хотят легализовать аэротакси. Таким образом правительство планирует помочь развитию малому и среднему бизнесу и получить дополнительный доход не менее 500 млн рублей, сообщает газета Известия.

Речь идёт о вертолётах и самолётах вместимостью до четырех человек. Минтранст уже разработал законопроект, который упростит процедуру оформления сертификата на перевозку пассажиров.

Многие эксперты благоприятно восприняли эту инициативу, отметив, что качество техники и профессионализм будущих авиатаксистов вызывают опасения. А некоторые бизнесмены уже заявили о намерении вложить свои деньги в развитие нового направления.