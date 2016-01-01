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Новость от 14 Апреля 2017

В России появится новый вид такси

В России хотят легализовать аэротакси. Таким образом правительство планирует помочь развитию малому и среднему бизнесу и получить дополнительный доход не менее 500 млн рублей, сообщает газета Известия.

Речь идёт о вертолётах и самолётах вместимостью до четырех человек. Минтранст уже разработал законопроект, который упростит процедуру оформления сертификата на перевозку пассажиров.

Многие эксперты благоприятно восприняли эту инициативу, отметив, что качество техники и профессионализм будущих авиатаксистов вызывают опасения. А некоторые бизнесмены уже заявили о намерении вложить свои деньги в развитие нового направления.

novokuznetsk.su

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