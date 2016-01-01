В Кузбассе продаются два торговых центра за 970 млн рублей

В Кузбассе продаются два торговых центра «Аврора» и «Север» за 970 млн рублей. Эти помещения принадлежат обанкроченной компании «Аквамаркет», сообщает Коммерсант.

За ТЦ «Аврора» площадью 16,62 тыс. кв. м просят 500 млн руб, а за ТЦ «Север» площадью 12,7 тыс. кв. м - 470 млн руб. Эксперты отмечают, что цена объявлена адекватная, но владельцу сложно будет найти покупателя.

Напомним, известная торговая сеть начала распродавать своё имущество ещё в конце прошлого года. Компания-банкрот избавляется от недвижимости не только в Кемерове, но и в Новокузнецке и Новосибирске.