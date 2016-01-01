В Новокузнецке продавали поддельные презервативы популярной марки

В магазине на улице Тореза, 26 полицейские обнаружили несколько упаковок контрафактных презервативов популярной марки.
В частности, как сообщается на сайте Арбитражного суда Кемеровской области, компания Contex длительное время не использует надпись "Проверено электрникой" на презервативах Dotted, кроме того, на пачках, обнаруженных в магазине, в ней была допущена ошибка "Проверено 3Лектроникой". Аналогичные нарушения выявлены ну упаковках презервативов Imperial, Classic, Lights и Romantic Love этого же производителя.
«Производителем представленной продукции указан – АВК Полифарм Nhb Ко. Лтд, оригинальную продукцию Contex производит ЛРС Продактс Лтд. Надпись «Dotted» выполнена глянцевой фольгой, производитель использует только матовую фольгу», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.
По решению суда, бизнесмен оштрафован на 10 тысяч рублей, а конфискованный товар уничтожат.
novokuznetsk.su
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