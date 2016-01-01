В Новокузнецке продавали поддельные презервативы популярной марки

В магазине на улице Тореза, 26 полицейские обнаружили несколько упаковок контрафактных презервативов популярной марки.

В частности, как сообщается на сайте Арбитражного суда Кемеровской области, компания Contex длительное время не использует надпись "Проверено электрникой" на презервативах Dotted, кроме того, на пачках, обнаруженных в магазине, в ней была допущена ошибка "Проверено 3Лектроникой". Аналогичные нарушения выявлены ну упаковках презервативов Imperial, Classic, Lights и Romantic Love этого же производителя.