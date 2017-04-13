В аптеки вернутся дешёвые лекарства

В правительстве планируют пересмотреть систему расчёта надбавки цен на жизненно важные лекарства.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предлагают отказаться от процентов и рассчитывать розничные надбавки в рублях, сообщает газета «Ведомости».

Эти меры помогут стимулировать аптеки к возвращению в продажу недорогих лекарств. Издание утверждает, что соответствующее поручение уже дано Минздраву и Минэкономики.

Ранее редакция SU сообщила, что сейчас массово проверяют аптеки на наличие опасных лекарств для прерывания беременности.