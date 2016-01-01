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Новость от 13 Апреля 2017

СМИ: Пенсионеры оживили потребительский рынок

По информации Минпромторга, единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тысяч рублей оживила потребительский рынок. Спад оборота розничной торговли замедлился и эксперты зафиксировали улучшение ситуации.

В ведомстве отмечают, что переломить ситуацию удалось и за счёт общего роста доходов россиян.

Позитивную динамику на потребительском рынке чиновники упоминают как аргумент в пользу создания "продовольственных карточек". На их счёт будут начисляться деньги для отечественных продуктов питания, сообщает газета Известия.

По оценкам Росстата, общий объем розничной торговли в январе 2017 года достиг  2,2 трлн рублей.

novokuznetsk.su

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