СМИ: Пенсионеры оживили потребительский рынок

По информации Минпромторга, единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тысяч рублей оживила потребительский рынок. Спад оборота розничной торговли замедлился и эксперты зафиксировали улучшение ситуации.

В ведомстве отмечают, что переломить ситуацию удалось и за счёт общего роста доходов россиян.

Позитивную динамику на потребительском рынке чиновники упоминают как аргумент в пользу создания "продовольственных карточек". На их счёт будут начисляться деньги для отечественных продуктов питания, сообщает газета Известия.

По оценкам Росстата, общий объем розничной торговли в январе 2017 года достиг 2,2 трлн рублей.