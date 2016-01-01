Куда сходить на выходных в Новокузнецке: топ мероприятий

На эти выходные в Новокузнецке запланировано много интересных событий. В нашей еженедельной афише мы расскажем о самых значимых мероприятиях, которые обязательно нужно посетить.

Пронзительный спектакль

Сегодня, 14 апреля, обязательно сходите на пронзительный спектакль «Кетч со смертью или беседы с богом» (14+) по мотивам произведения Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая дама».

Спектакль посвящён сильному мальчику, который узнаёт, что страшная болезнь заберёт его уже через 12 дней. Но он не сдаётся и пытается за это время наверстать упущенную жизнь.

Показ состоится в 15:30 и 18:00 на сцене театра «Юность» (ул. Тольятти, 74) Телефон для справок: 8(3843) 761050

Все мы любим джаз

Сегодня заключительный день фестиваля «Джаз у старой крепости» в ГДК «Геликон». Специально на фестиваль в Новокузнецк приехали московские музыканты и певцы – Лариса Долина и квартет Олега Бутмана.

Узнать более точную информацию о фестивале и концертах можно на официальном сайте клуба.

Разрисуем лёд Дворца спорта

14 апреля всех жителей Новокузнецка приглашают разукрасить лёд Дворца спорта кузнецких металлургов. Горожане своими руками создадут огромное разноцветное полотно. Красочное мероприятие приурочено закрытию хоккейного сезона.

С собой брать только отличное настроение, а весь инвентарь предоставят организаторы. Гостей ждут сегодня с 20-00 до 23-00.

Всё на ярмарку

В эту субботу пройдёт сельскохозяйственная продовольственная ярмарка, организованную в честь Пасхи.

Купить необходимые продукты и саженцы можно будет в эту субботу, 15 апреля, с 9 утра на площади общественных мероприятий Центрального района.

Светлый праздник Пасха

В это воскресенье верующие россияне отмечают Пасху.

Днём в ТЦ «Ника» на первом этаже состоится праздничный концерт «Яркая Пасха». А для детей запланирована детская игровая программа.

Всё самое интересное начнётся 16 апреля с 14 часов.

Чтобы все новокузнечане смогли посетить Пасхальные богослужения в церквях, в городе будут курсировать временные автобусные маршруты.

Зрелищные выходные

В эти выходные можно увидеть киноновинку «Форсаж 8»(16+). Зрители узнают продолжение захватывающей истории отчаянных гонщиков.

Узнать подробности вы можете узнать на сайтах кинотеатров Новокузнецка: «Октябрь», «Формула Кино», «Кино им. Кино», «Планета Кино».