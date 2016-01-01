В Новокузнецке едва не погибла девочка из-за игры «Синий кит». Подробности

Накануне стало известно, что 13-летняя новокузнечанка еда не покончила жизнь самоубийством из-за игры «Синий кит».

Как удалось выяснить следователям, семья девочки характеризуется положительно. Мать растила ребёнка без помощи отца. Сама школьница уже два года находится на семейном обучении, поэтому испытывала дефицит общения со сверстниками. Почему ребёнок не учился вместе с другими, выясняют следователи.

После обращения матери в полицию, девочку поместили в социальное учреждение, где с ней работают психологи и назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По информации регионального Следственного комитета, выясняются все условия втягивания ребёнка в эту опасную игру. Идёт опрос родных и близких девочки.

Также проведена профилактическая работа со всеми детьми, с которыми общалась новокузнечанка.