Кузбассовцы вынуждены жить вблизи свалки

В Мариинском районе разрастается стихийная свалка. Местные власти знают о проблеме, но не предпринимают никаких конкретных решений. Члены Общероссийского народного фронта обратились в региональную администрацию, прокуратуру, Россельхознадзор и департамент природных ресурсов с просьбой принять меры.

По словам местных жителей, стихийная свалка образовалась вблизи деревни 2-я Пристань недалеко от улицы Арчекасская. Мусор занимает земли сельскохозяйственного назначения.

Как уточнили в администрации Мариинского района, свалка носит стихийный характер, поэтому её не удается полностью ликвидировать. Они предлагают сделать узаконенный полигон твердых коммунальных отходов.

Но активисты выступают против этого и требуют очистить территорию от мусора. Сейчас они устанавливают ответственных за сохранность этих земель и выясняют масштабы экологического ущерба.