Водка подорожает до 205 рублей

В российских магазинах ещё можно купить 0,5 литра водки за 190 рублей, но в ближайшее время её стоимость увеличится до 205 рублей. Соответствующий приказ Министерство финансов направило в Минюст на регистрацию, сообщает Российская газета.

Таким образом, цена водки вырастет ещё на 8 %.

Разговоры о необходимости повышения стоимости водки идут ещё с прошлого года. Сначала предлагали повысить до 219 рублей, но потом сошлись во мнении, что 205 рублей уже учитывает рост акцизных ставок и инфляции.