В Новокузнецке стартует акция «Зелёный маршрут»

Для привлечения внимания к проблемам экологии, в Новокузнецке с 14 апреля стартует городская акция «Зеленый маршрут».

Горожане смогут прокатиться в трамваях, автобусах и троллейбусах, украшенных работами школьников и воспитанников станций юных натуралистов.

В салонах будут развешаны тематические плакаты и информационные листы о проводимых в городе акциях и проектах в области охраны окружающей среды.