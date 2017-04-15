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Новость от 14 Апреля 2017

В Новокузнецке стартует акция «Зелёный маршрут»

Для привлечения внимания к проблемам экологии, в Новокузнецке  с 14 апреля стартует городская акция «Зеленый маршрут».

Горожане смогут прокатиться в трамваях, автобусах и троллейбусах, украшенных работами школьников и воспитанников станций юных натуралистов.

В салонах будут развешаны тематические плакаты и информационные листы о проводимых в городе акциях и проектах в области охраны окружающей среды.

Трамваи:

·     Заводской район МАРШРУТ № 10: ул. Климасенко, 9/7, в 11:00 оформление трамвая, с последующим выездом из депо. Ответственный: Пятницкая Анна Петровна, 45-02-42, 8-951-187-38-37.

Также «Зеленые» маршруты:

·     Орджоникидзевский район МАРШРУТ № 2: шоссе Кузнецкое, 11, в 11:00 начало оформления трамвая.

·     Центральный район МАРШРУТ № 5 А: ул. Лазо, 25, в 14:00 начало оформления трамвая, выезд из депо в субботу, 15.04.2017.

Троллейбусы:

·     МАРШРУТЫ №№ 1, 7: шоссе Кондомское, 2, начало оформления троллейбусов в 11:00 и 11.40.

Автобусы:

·     Новоильинский район МАРШРУТЫ № 81 и 7: ПАТП-4 (пр. Авиаторов, 9), в 11:50 начало оформления автобусов, выезд в 12.40.

novokuznetsk.su

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