Малышу из Новокузнецка срочно нужна наша помощь

Роме всего пять лет, но он уже пережил три сложных операции. Мальчик страдает от врожденной расщелины верхней губы, альвеолярного отростка и нёба. Благодаря врачам малыш смог нормально дышать и кушать, даже появилась речь.

Но для того, чтобы мальчик смог нормально расти и развиваться, нужно сделать ещё одну операцию по восстановлению верхней губы и носа.

Сделать реконструктивную двустороннюю хейлоринопластику могут только высококвалифицированные врачи, которых нет в Новокузнецке. Поэтому операцию будут делать в Москве, которая стоит более 200 000 рублей. К сожалению, таких денег нет у семьи, где воспитывается Рома. Поэтому мама малыша просит помощи у горожан.

Если вы являетесь абонентом МТС, то можно набрать на своем мобильном телефоне команду *700#, нажать клавишу «Вызов» и выбрать «Центр гуманитарных программ» и следовать простым подсказкам интерактивного меню. При подтверждении платежа – указать имя «Роман». О других способах внести пожертвование можно узнать здесь.