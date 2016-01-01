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Новость от 14 Апреля 2017

Малышу из Новокузнецка срочно нужна наша помощь

Роме всего пять лет, но он уже пережил три сложных операции. Мальчик страдает от врожденной расщелины верхней губы, альвеолярного отростка и нёба. Благодаря врачам малыш смог нормально дышать и кушать, даже появилась речь.

Но для того, чтобы мальчик смог нормально расти и развиваться, нужно сделать ещё одну операцию по восстановлению верхней губы и носа.

Сделать реконструктивную двустороннюю хейлоринопластику могут только высококвалифицированные врачи, которых нет в Новокузнецке. Поэтому операцию будут делать в Москве, которая стоит более 200 000 рублей. К сожалению, таких денег нет у семьи, где воспитывается Рома. Поэтому мама малыша просит помощи у горожан.

Если вы являетесь  абонентом  МТС, то можно набрать на своем мобильном телефоне команду *700#, нажать клавишу «Вызов» и выбрать «Центр гуманитарных программ» и следовать простым подсказкам интерактивного меню. При подтверждении платежа – указать имя «Роман». О других способах внести пожертвование можно узнать здесь.

novokuznetsk.su

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