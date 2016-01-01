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Новость от 14 Апреля 2017

В Новокузнецке объекты соцгорода сделают памятниками

В Новокузнецке появится отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Отделение будет заниматься экспертизой и поиском денег  на реставрацию исторических объектов.

Благодаря открытию общества, работать с памятниками станет проще. Если раньше вопрос о присвоении зданию звания памятника архитектуры обсуждали в Москве, то теперь эксперты будут работать на месте.

Как сообщает Новости здесь. Кузбасс, сейчас новокузнечане надеются, что  в ближайшее время объекты соцгорода приравняют к памятникам.

 

 

novokuznetsk.su

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