В Новокузнецке объекты соцгорода сделают памятниками

В Новокузнецке появится отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Отделение будет заниматься экспертизой и поиском денег на реставрацию исторических объектов.

Благодаря открытию общества, работать с памятниками станет проще. Если раньше вопрос о присвоении зданию звания памятника архитектуры обсуждали в Москве, то теперь эксперты будут работать на месте.

Как сообщает Новости здесь. Кузбасс, сейчас новокузнечане надеются, что в ближайшее время объекты соцгорода приравняют к памятникам.