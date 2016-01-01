В Новокузнецке на автовокзале у людей досматривают багаж

В Кузбассе усилили антитеррористические меры. На автовокзалах Новокузнецка и Кемерова пассажирам предлагают предъявить крупногабаритный багаж для осмотра.

Эксперты отмечают, что проверять будут содержимое сумок и другого багажа.

«Всё на добровольной основе. Пассажир может просто рассказать, что находится в сумке. Нововведение будет действовать на постоянной основе», - сообщает ВашГород.ру. со ссылкой на ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Ранее глава Новокузнецка потребовал усилить меры безопасности и организовать массовые проверки, чтобы защитить горожан от террористических актов.