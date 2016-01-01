Четверть семей не используют деньги из маткапитала

Более 25% семей не оформляют материнский капитал, сообщает газета «Известия». Как отмечают эксперты, такая ситуация сложилась из-за слишком маленького перечня возможностей потратить эти деньги.

Всё жеподавляющее большинство российских семей оформляют маткапитал сразу после рождения второго ребёнка, поскольку конечные сроки программы четко не определены.

Эксперты отмечают, что после принятия решения выплачивать нуждающимся семьям наличными часть маткапитала, число обращений заметно выросло.

Напомним, программа материнского капитала действует до 2018 года, её размер составляет 453 тыс. рублей.