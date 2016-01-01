Чиновникам продлят срок работы в госорганах

В Госдуме предлагают продлить предельный срок работы чиновников в госорганах. Сейчас они могут занимать пост до 65 лет, а если законопроект будет принят, то срок службы продлят до 70 лет.

Накануне Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал Госдуме принять этот законопроект.

Инициативу уже поддержала партия "Единая Россия". В правительстве также хотят продлить срок службы и для муниципальных служащих.

Против этого законопроекта высказались представители парламентской оппозиции, сообщает газета "Известия"