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Новость от 14 Апреля 2017

Чиновникам продлят срок работы в госорганах

В Госдуме предлагают продлить предельный срок работы чиновников в госорганах. Сейчас они могут занимать пост до 65 лет, а если законопроект будет принят, то срок службы продлят до 70 лет.

Накануне Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал Госдуме принять этот законопроект.

Инициативу уже поддержала партия "Единая Россия". В правительстве также хотят продлить срок службы и для муниципальных служащих.

Против этого законопроекта высказались представители парламентской оппозиции, сообщает газета "Известия"

novokuznetsk.su

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