Кузнецов рассказал о ситуации с транспортными картами в Новокузнецке

Несколько недель остаётся до истечения срока поручения депутатов горсовета о внедрении транспортных карт в муниципальном транспорте. Но всё идёт к тому, что этого не произойдёт.

В эфире Ново-ТВ глава Новокузнецка рассказал о ситуации вокруг транспортных карт и обозначил свою позицию по этому вопросу.

«Я один из первых предложил ввести транспортные карты. Но сейчас ситуация меняется, некие силы пытаются внедрить новую систему. И то, как пытаются это сделать, больше похоже на бизнес проект. Почему-то активно хотят её внедрить банк, депутаты, которые поддерживают этот банк и частные перевозчики. Я с улыбкой смотрю на всё это. Предприниматели могут в качестве оплаты проезда использовать любой инструмент. Хоть транспортную карту, хоть сломанную спичку. Но самое главное, нужно узнать, как к этому относятся обычные люди», - рассказал Кузнецов в эфире программы «Первая студия».

Глава Новокузнецка также напомнил, что за транспортную карту муниципалитет должен оплачивать определённый процент. Но общественный транспорт не коммерческий маршрут, и он не приносит доход. Кроме этого не решен вопрос и о переходе льготников на безналичный проезд.