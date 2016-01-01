Кузнецов рассказал о ситуации с транспортными картами в Новокузнецке

Несколько недель остаётся до истечения срока поручения депутатов горсовета о внедрении транспортных карт в муниципальном транспорте. Но всё идёт к тому, что этого не произойдёт.
В эфире Ново-ТВ глава Новокузнецка рассказал о ситуации вокруг транспортных карт и обозначил свою позицию по этому вопросу.
«Я один из первых предложил ввести транспортные карты. Но сейчас ситуация меняется, некие силы пытаются внедрить новую систему. И то, как пытаются это сделать, больше похоже на бизнес проект. Почему-то активно хотят её внедрить банк, депутаты, которые поддерживают этот банк и частные перевозчики. Я с улыбкой смотрю на всё это. Предприниматели могут в качестве оплаты проезда использовать любой инструмент. Хоть транспортную карту, хоть сломанную спичку. Но самое главное, нужно узнать, как к этому относятся обычные люди», - рассказал Кузнецов в эфире программы «Первая студия».
Глава Новокузнецка также напомнил, что за транспортную карту муниципалитет должен оплачивать определённый процент. Но общественный транспорт не коммерческий маршрут, и он не приносит доход. Кроме этого не решен вопрос и о переходе льготников на безналичный проезд.
«Депутаты с недоверием относятся к транспорту. Идёт какая-то компания против муниципальных транспортных предприятий. Но вводить карту на майские праздники, значит устроить бардак. Во-первых, нужно изучить этот вопрос третьим лицам – независимым экспертам. Одновременно мы должны узнать о мнении молодёжи, льготников, пенсионеров и позицию транспортных предприятий. Потом нужно устроить публичные слушания и только после этого спросить, стоит ли внедрять её. Мы сделаем транспортную карту, но нужно время, чтобы осознать и исправить все ошибки», - подытожил глава города.
novokuznetsk.su
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