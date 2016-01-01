Окончено предварительное следствие по делу о ДТП с Мовшиным

По делу о резонансной аварии с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина окончено предварительное следствие. Как сообщает ВашГород.ру, об этом заявил адвокат со стороны потерпевших Евгений Черноусов.

По словам адвоката, в деле оставили заключение московских экспертов, которые признали виновным в аварии водителя Toyota Premio.

Напомним, ДТП с участием Юрия Мовшина произошло почти год назад – 23 апреля. В результате погибли четыре девушки. Было проведено несколько экспертиз, одна показала, что бывший начальник областной ГИБДД значительно превысил скорость, что и стало одной из причин аварии. А другая полностью противоречит выводам первой.