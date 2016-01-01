Новокузнецк в ожидании большой воды

Специалисты ЕДДС Новокузнецка предупреждают новокузнечан о возможных последствиях паводка.

В связи с тёплой погодой и прогнозируемыми осадками на ближайшие дни возможно достижение опасных отметок уровня воды, её выход на пойменные участки и подтопление территорий: р-д Абагуровский, ТУ Абагур, 6 км, Вертолетная площадка, Форштадт, п.Кульяновка, п.Притомский.

«Напоминаем, что в период паводкового периода горожанам, проживающим в зоне подтопления, необходимо приготовить документы, лекарства, необходимые вещи и быть готовыми к эвакуации!» - уточнили в ведомстве.

По вопросам подтопления на территории города обращаться по телефонам: 32-15-15, 32-16-16, Новокузнецкого района: 32-42-52, с мобильного телефона – 112.

novokuznetsk.su

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