Как я пережил страшный паводок – воспоминания новокузнечан

Новокузнецк в ожидании большой воды. Реки вскрылись на прошлой неделе, и вода в Томи стремительно прибывает. Специалисты предупреждают, что в этом году нужно готовиться к серьёзным последствиям от разгула стихии.

Мы решили узнать у горожан, а как они переживали паводок в прошлые года.

«Для меня самым страшным был паводок в 2004 году. Тогда воды было очень много, её ещё спустили и многие дома буквально смыло. У меня есть хороший дачный дом на 398 км, это рядом с Ашмарино, но тогда вода его буквально стащила с фундамента. Вода долго стояла. Когда я впервые увидела участок после наводнения, то была в ужасе. На моём участке было три бани и четыре туалета. Дом стоял одним краем на фундаменте, баню унесло на дорогу, а туалет и вовсе уплыл. Было жутко», - вспоминает новокузнечанка Анна.

Есть что вспомнить и тем, кто живёт в центре города. В апреле 2015 года вода пришла на улицу Покрышкина.

«Я помню, как в 2015 году коммунальщики несколько дней откачивали воду на Покрышкина и на Металлургов. Тогда дожди лили и вода пошла через колодцы», - рассказал Александр.

«Уровень воды в Абушке так сильно поднимался, что школу №12 закрывали из-за опасности подтопления. Ещё стабильно топит Вертолетную площадку и Форштадт», - вспоминает горожанин Дмитрий.

А некоторые жители Заводского района каждый год с тревогой ждут весны. В домах поселка Большевик вода стоит в подполе с начала апреля и периодически поднимается выше.

«Мне пришлось жену и четверых детей отправить к родственникам. А больную маму не знаю, куда вывезти, - жалуется Иван. – Нас начинает топить ещё до паводка уже третий год. Грунтовые воды поднимаются и дом начинает уходить под воду».

«Страшное наводнение было в 2015 году. Помню, тогда целый посёлок Телеуты затопило. Тогда вода ночью начала прибывать и за несколько часов вода пошла через насыпь. Там людей даже эвакуировали. В тот год затопило и гаражи «Водник» на шестом километре. Надеюсь, в этом году всё обойдётся», - вспоминает Андрей.

Напомним, ещё в декабре 2016 года кандидат физико-математических наук и член Русского географического общества Иван Амелин предупредил, что в 2017-2018 годах стоит опасаться сильных паводков и землетрясений.