Паводок в Новокузнецке: За сутки уровень воды в Томи поднялся на метр

Вода продолжает прибывать. По информации ЕДДС Новокузнецка, уровень Томи у моста ПСС за последние 12 часов увеличился ещё на 50 см. Последние замеры были сделаны сегодня, 15 апреля, до опасного уровня остаётся 180 см.

Утром в пятницу вода прибыла сразу на 50 см. В 20 часов 14 апреля воды стало больше ещё на 45 см, а сегодня рост составил 5 см. Таким образом, уровень Томи за сутки увеличился на метр.

На Кондоме в районе Таштагола зафиксировано повышение уровня воды на 30 см, до опасного уровня осталось 160 см.

Ранее специалисты предупредили о возможном приходе большой воды в такие районы как р-д Абагуровский, ТУ Абагур, 6 км, Вертолетная площадка, Форштадт, п.Кульяновка, п.Притомский.

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