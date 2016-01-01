В Новокузнецке открылись почтовые отделения нового формата

В честь грядущего юбилея Новокузнецка накануне открылись почтовые отделения нового формата (пр. Пионерский,32 и №38; пр. Советской Армии, 23)

Модернизация не ограничилась косметическим ремонтом помещений, специалисты сделали всё для удобства горожан, чтобы сократить очереди. Всё оборудовано для инвалидов-колясочников, установлены вендинговые автоматы (продажа кофе, печенья).

К тому же появилась зона, в которой расположился «почтомат» для самостоятельного получения отправлений.

Есть в отделениях нового формата интересное нововведение - примерочные, в которых можно примерить купленную в интернет-магазинах одежду, и вернуть то, что не подошло.