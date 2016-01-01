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Новость от 15 Апреля 2017

Сколько заработал Путин за 2016 год

На сайте Кремля появилась декларация о доходах президента РФ Владимира Путина за 2016 год.

За прошлый год глава государства заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб. Если сравнивать с доходами 2015 года, то Путин на 33 тыс. руб. заработал меньше.

В собственности Путина находится квартира 77 кв. м. и гараж 18 кв. м, а также земельный участок 1,5 тыс. кв. м.

Ещё он пользуется квартирой в 153,7 кв. м. и гаражным местом на 18 кв. м.У президента есть два раритетных автомобиля "Волга" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".

novokuznetsk.su

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