Сколько заработал Путин за 2016 год

На сайте Кремля появилась декларация о доходах президента РФ Владимира Путина за 2016 год.

За прошлый год глава государства заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб. Если сравнивать с доходами 2015 года, то Путин на 33 тыс. руб. заработал меньше.

В собственности Путина находится квартира 77 кв. м. и гараж 18 кв. м, а также земельный участок 1,5 тыс. кв. м.