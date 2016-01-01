Горбачёв: Близится новая холодная война

По словам бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отношения между США и РФ продолжат ухудшаться. В интервью Bildон подчеркнул, что теперь российские войска и НАТО «стоят нос к носу».

«Создаётся впечатление, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо», - передаёт слова политика газета «Известия».

Ранее о холодной войне говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, отношения России и США сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны.