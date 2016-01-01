Район Новокузнецка окутал дым

В редакцию SU жители Новоильинского района Новокузнецка обратились с жалобой. По словам очевидцев, сегодня целый день они вынуждены дышать дымом и гарью.

«У нас напротив дома №69 по улице Косыгина что-то горит, вроде покрышки. Там как раз трасса, на ней гонки устраивают. Пожарные приехали, зевак много, особенно детей. Кто-то очень неудачно время для поджога выбрал. Ветер сильный, хорошо не в сторону домов дует», - сообщила горожанка.