В Новокузнецке площадка для занятий воркаутом утопает в мусоре

В Новоильинском районе Новокузнецка площадка для занятий воркаутом утопает в мусоре. По словам местных жителей, на ней никто не занимается, а саму территорию не чистят.

«Спортивная площадка рядом с домом Новосёлов, 38 вся в мусоре. Почему-то там никто не занимается. Может, конечно, не в то время хожу, но там, в принципе, никого не видела за полгода. За площадкой никто не смотрит, территория всегда грязная. Даже если захочешь на ней позаниматься, сначала капитальную уборку наводить надо. Видимо, ни к какой управляющей компании эта территория не относится», - рассказала новокузнечанка Ксения.

Напомним, в прошлом году в городе открылось сразу шесть площадок с уличными снарядами в разных районах города.