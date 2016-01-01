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Новость от 16 Апреля 2017

Умерла старейшая жительница Земли

В Италии в возрасте 117 лет и 137 дней скончалась Эмма Морано, считавшаяся старейшим человеком на Земле.

Как уточняет РИА "Новости", Морано родилась в 1899 году и оставалась последней из известных долгожителей, которые родились в XIX веке.

Эмма Морано пережила две мировых войны и более 90 итальянских правителей.

В 2015 году Морано рассказывала СМИ о секрете своего долголетия. По её мнению, дожить до почтенного возраста ей помогло правильное питание. Она ежедневно съедала по три сырых яйца и бананы. Также в её рационе присутствовали перемолотое мясо и паста. 

Кроме того, по словам женщины, долголетию способствовал и её недолгий брак, который распался потому, что она «не хотела никому подчиняться».

novokuznetsk.su

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