Умерла старейшая жительница Земли

В Италии в возрасте 117 лет и 137 дней скончалась Эмма Морано, считавшаяся старейшим человеком на Земле.

Как уточняет РИА "Новости", Морано родилась в 1899 году и оставалась последней из известных долгожителей, которые родились в XIX веке.

Эмма Морано пережила две мировых войны и более 90 итальянских правителей.