У россиян появилась возможность получить паспорт со скидкой

Теперь россияне могут получить через портал госуслуг общегражданский и заграничный паспорта со скидкой, пишет "Российская газета".
В правительстве России считают, что к 2018 году число граждан, получающих госуслуги в электронном виде, достигнет 70%.
"Электронные услуги - это выигрыш и для гражданина, и для государства. Это оперативность, снижение расходов, минимум ошибок", - отметил директор департамента развития электронного правительства Владимир Авербах
Минкомсвязью совместно с МВД для услуг "Выдача загранпаспорта старого поколения", "Выдача загранпаспорта нового поколения" и "Выдача паспорта гражданина РФ" на электронном портале госуслуг реализована возможность, предусмотренная одним из пунктов налогового кодекса, сократить размер государственной пошлины на 30 процентов при условии подачи заявления и оплаты государственной пошлины через портал, напомнил Авербах.
novokuznetsk.su
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