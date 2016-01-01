Новокузнечане сожгли "Инфинити" бывшего начальника

Двое новокузнечан решили сжечь автомобиль бывшего начальника. Свой замысел 29-ти и 31-летний ранее судимые горожане реализовали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, мужчины в январе этого года подождгли "Инфинити" директора строительной фирмы, в которой они раньше работали. Ущерб оценивается в 800 тысяч рублей.

По данным следствия, таким способом новокузнечане решили отомстить бывшему директору за увольнение. Они взяли бутылку с бензином, пришли во двор, где стояла иномарка потерпевшего, облили её и подожгли.