Погода на неделю в Новокузнецке: холодно и сыро

В Новокузнецке всю последующую неделю будут лить дожди.
Сегодня, 17 апреля, ожидается дождь со снегом при температуре +13С. Ветер поднимется западный с порывами до 18 м/с.
Во вторник и среду пасмурно. Вероятность ливневых дождей сохранится. Средняя дневная температура составит +10С,+15С, а в ночные часы +3С. По утрам возможен туман.
20 апреля похолодает до +7С днём. Пройдут дожди с порывами западного ветра до 10м/с. В ночь на пятницу воздух остынет до 0С.
В пятницу днём всего +5С. Возможен мокрый снег. В ночные часы до -4С.
Выходные будут холодным и пасмурными. Средняя температура днём +5С, а ночью 0С.
novokuznetsk.su
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