Погода на неделю в Новокузнецке: холодно и сыро

В Новокузнецке всю последующую неделю будут лить дожди.

Сегодня, 17 апреля, ожидается дождь со снегом при температуре +13С. Ветер поднимется западный с порывами до 18 м/с.

Во вторник и среду пасмурно. Вероятность ливневых дождей сохранится. Средняя дневная температура составит +10С,+15С, а в ночные часы +3С. По утрам возможен туман.

20 апреля похолодает до +7С днём. Пройдут дожди с порывами западного ветра до 10м/с. В ночь на пятницу воздух остынет до 0С.

В пятницу днём всего +5С. Возможен мокрый снег. В ночные часы до -4С.