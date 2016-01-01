В правительстве и Кремле отчитались о доходах: кто стал самым богатым

Сотрудники Кремля, правительства, Госдумы и Совета федерации опубликовали свои декларации о доходах за прошлый год. Впервые самым богатым среди чиновников стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, его доход вырос в 10 раз

Доходы Кремля

Доход президента Владимира Путина почти не изменился с прошлого года. Он составил 8,8 миллиона рублей . Зато подчиненные Путина в Кремле традиционно заработали куда больше.

Богатейшей супружеской парой Кремля по традиции стали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и Татьяна Навка – они заработали на двоих более 133 миллионов рублей . Из них основная часть приходится на Навку, она заработала 120 миллионов рублей — на 30 миллионов больше, чем годом ранее. Доход самого Пескова сократился втрое. На вопрос Дождя, с чем связан такой доход семьи, Песков лаконично ответил: «С работой».

Самым высокооплачиваемым чиновником администрации оказался Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику. Его доход составил почти 85,5 миллиона рублей . Кириенко до сентября этого года работал руководителем госкорпорации «Росатом».

Самый большой автопарк у советника президента Сергея Григорова, занимавшего до 2011 года пост директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Ему принадлежат три внедорожника — Вранглер, Порше Кайен и «Геландеваген», а также несколько мотоциклов, в том числе Harley-Davidson. Супруга Григорова пользуется Мерседесом «Бенц» GLА 250.

Правительство

Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2016 году немного обеднел по сравнению с прошлым годом — на 200 тысяч до 8,6 миллиона рублей.

Лидер среди правительственных «богачей» в этом году сменился. Теперь это министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Его доходы внезапно выросли более, чем в десять раз: с 47,9 млн до 582 млн.

«Доходы Кузнецова, отраженные в декларации, «получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее», — сообщили Дождю в пресс-службе Минкавказа.

Кузнецов обошел традиционного лидера правительственного рейтинга — министра без портфеля Михаила Абызова, который заработал 521 миллион рублей против 455 миллионов годом ранее. Супруги Абызова в декларации больше нет.

В свежей декларации появились два «новичка». Заменивший арестованного Алексея Улюкаева на посту министра экономики Михаил Орешкин задекларировал 16,5 миллиона рублей и квартиру 92 квадратных метра. Доход нового министра образования Ольги Васильевой в 2016 году составил шесть миллионов рублей. А самой богатой правительственной женой стала Ольга Шувалова. Хотя ее доходы стали меньше на треть, опустившись до 61,2 миллиона. ​

Парламентарии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко задекларировала за прошлый год 22,8 млн руб, то есть на 10 миллионов меньше, чем за 2015 год. С чем связано падение доходов ее пресс-секретарь на момент написания заметки не ответил.

Больше всех за 2016 год в Совфеде, как и в прошлый раз, заработал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Его годовой доход вырос почти вдвое, составив 2,6 млрд руб. Как сообщал Forbes, сенатор — владелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки.

Второе место по доходам занял сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков — у него 318 млн руб. Примечательно, что в 2015 году, будучи депутатом Госдумы, Бабаков задекларировал всего 4,7 млн. На вопрос корреспондента Дождя, с чем связан такой рост доходов, он ответил: «Вашим читателям интересны другие вещи». Бабаков обьяснил свою уверенность тем, что преподавал на факультете журналистики.

Самой обеспеченной женой сенатора стала супруга представителя Вологодской области Юрия Воробьева — ее годовой доход составил 225 млн руб. Сам парламентарий сильно беднее жены — он задекларировал за прошлый год только 5,3 млн руб. ​

Самым богатым депутатом стал член «Единой России» Андрей Палкин. Его доход в 2016 году составил 678 млн рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в 2015 году стал самым богатым чиновником администрации президента с доходом в 87,1 миллиона рублей, указал в своей декларации 62 миллиона рублей. Большая часть дохода Володина – доход по вкладам и ценным бумагам, которыми он владеет с тех пор, как перестал в 2007 году заниматься бизнесом, сказал Дождю собеседник в окружении спикера. По его словам, из общего дохода 31 миллион рублей он направил на благотворительность, в том числе в фонда «Подари Жизнь» Чулпан Хаматовой и организацию «Справедливая помощь», которую основала Елизавета Глинка.