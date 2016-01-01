В правительстве и Кремле отчитались о доходах: кто стал самым богатым

Сотрудники Кремля, правительства, Госдумы и Совета федерации опубликовали свои декларации о доходах за прошлый год. Впервые самым богатым среди чиновников стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, его доход вырос в 10 раз
Доходы Кремля
Доход президента Владимира Путина почти не изменился с прошлого года. Он составил 8,8 миллиона рублей. Зато подчиненные Путина в Кремле традиционно заработали куда больше.
Богатейшей супружеской парой Кремля по традиции стали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и Татьяна Навка – они заработали на двоих более 133 миллионов рублей. Из них основная часть приходится на Навку, она заработала 120 миллионов рублей — на 30 миллионов больше, чем годом ранее. Доход самого Пескова сократился втрое. На вопрос Дождя, с чем связан такой доход семьи, Песков лаконично ответил: «С работой».
Самым высокооплачиваемым чиновником администрации оказался Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику. Его доход составил почти 85,5 миллиона рублей. Кириенко до сентября этого года работал руководителем госкорпорации «Росатом».
Самый большой автопарк у советника президента Сергея Григорова, занимавшего до 2011 года пост директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Ему принадлежат три внедорожника — Вранглер, Порше Кайен и «Геландеваген», а также несколько мотоциклов, в том числе Harley-Davidson. Супруга Григорова пользуется Мерседесом «Бенц» GLА 250.
Правительство
Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2016 году немного обеднел по сравнению с прошлым годом — на 200 тысяч до 8,6 миллиона рублей.
Лидер среди правительственных «богачей» в этом году сменился. Теперь это министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Его доходы внезапно выросли более, чем в десять раз: с 47,9 млн до 582 млн.
«Доходы Кузнецова, отраженные в декларации, «получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее», — сообщили Дождю в пресс-службе Минкавказа.
Кузнецов обошел традиционного лидера правительственного рейтинга — министра без портфеля Михаила Абызова, который заработал 521 миллион рублей против 455 миллионов годом ранее. Супруги Абызова в декларации больше нет.
В свежей декларации появились два «новичка». Заменивший арестованного Алексея Улюкаева на посту министра экономики Михаил Орешкин задекларировал 16,5 миллиона рублей и квартиру 92 квадратных метра. Доход нового министра образования Ольги Васильевой в 2016 году составил шесть миллионов рублей. А самой богатой правительственной женой стала Ольга Шувалова. Хотя ее доходы стали меньше на треть, опустившись до 61,2 миллиона.
Парламентарии
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко задекларировала за прошлый год 22,8 млн руб, то есть на 10 миллионов меньше, чем за 2015 год. С чем связано падение доходов ее пресс-секретарь на момент написания заметки не ответил.
Больше всех за 2016 год в Совфеде, как и в прошлый раз, заработал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Его годовой доход вырос почти вдвое, составив 2,6 млрд руб. Как сообщал Forbes, сенатор — владелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки.
Второе место по доходам занял сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков — у него 318 млн руб. Примечательно, что в 2015 году, будучи депутатом Госдумы, Бабаков задекларировал всего 4,7 млн. На вопрос корреспондента Дождя, с чем связан такой рост доходов, он ответил: «Вашим читателям интересны другие вещи». Бабаков обьяснил свою уверенность тем, что преподавал на факультете журналистики.
Самой обеспеченной женой сенатора стала супруга представителя Вологодской области Юрия Воробьева — ее годовой доход составил 225 млн руб. Сам парламентарий сильно беднее жены — он задекларировал за прошлый год только 5,3 млн руб.
Самым богатым депутатом стал член «Единой России» Андрей Палкин. Его доход в 2016 году составил 678 млн рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в 2015 году стал самым богатым чиновником администрации президента с доходом в 87,1 миллиона рублей, указал в своей декларации 62 миллиона рублей. Большая часть дохода Володина – доход по вкладам и ценным бумагам, которыми он владеет с тех пор, как перестал в 2007 году заниматься бизнесом, сказал Дождю собеседник в окружении спикера. По его словам, из общего дохода 31 миллион рублей он направил на благотворительность, в том числе в фонда «Подари Жизнь» Чулпан Хаматовой и организацию «Справедливая помощь», которую основала Елизавета Глинка.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заработал 79,1 миллиона рублей, глава КПРФ Геннадий Зюганов — 5,4 миллиона рублей. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов указал доход в 4,5 миллиона рублей.