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Новость от 17 Апреля 2017

Новокузнецкие танцоры продолжают борьбу за один миллион рублей

В минувшее воскресенье вышел очередной выпуск программы «Танцуют все!» на телеканале Россия1.

На этот раз ансамбль «Калинка» из Новокузнецка подготовил яркий цыганский танец. Но члены жюри отметили, что представленный номер мало похож на цыганочку и пришли к общему мнению, что наши артисты показали интересный, но новокузнецкий танец.

Получив 24 балла, наши танцоры вновь попали в номинацию. Благодарный зритель оказался преданным и спас ансамбль.

«Калинка» продолжает борьбу за один миллион рублей и знание лучшего ансамбля страны.

novokuznetsk.su

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