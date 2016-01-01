Кузбассовцы паникуют из-за бесхозных сумок

После терактов в Санкт-Петербурге кузбассовцы стали бдительнее. За два дня автовокзал в Кемерове эвакуировали несколько раз.

14 апреля в районе 13 часов работу автовокзала приостановили из-за подозрительного предмета. Как оказалось, кто-то из пассажиров оставил пакет с вещами.

На следующий день, 15 апреля, вновь эвакуировали всех посетителей. На этот раз полиция и скорая приехали из-за бесхозной сумки. Сигнал поступил в 7.34. После обследования здания никаких взрывных устройств найдено не было.

А несколькими днями ранее по тревожным сигналам выезжали в Новокузнецке и в один из ТРЦ Кемерова.