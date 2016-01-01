В Кузбассе истребят несанкционированные свалки

В регионе ведётся активная работа по выявлению и устранению несанкционированных свалок. На территории Кемеровской области до октября 2017 года специалисты департамента природных ресурсов и экологии обследуют территории в 32 городах и районах.

Работа идёт уже полным ходом. Специалисты обследовали 29 участков и обнаружили по две несанкционированные свалки у р. Маганак в Прокопьевске и у р. Аба в Киселевске, по четыре кучи мусора в Анжеро-Судженске и в Юрге. Местным администрациям выданы предписания ликвидировать незаконные свалки.

В тотальной уборке могут помочь и рядовые горожане, сообщив по телефону 8 (3842) 58-55-56 информацию о стихийных свалках. Также работает онлайн-ресурс, где неравнодушные граждане могут обозначать места расположения свалок, опубликовать их фото.

Ранее мы сообщили, что в Мариинском районе разрастается стихийная свалка, а местные власти бездействуют.