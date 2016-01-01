Сколько заработали кузбасские депутаты Госдумы в 2016 году

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2016-й год. Редакция Novokuznetsk.su изучила декларации депутатов, представляющих в нижней палате Кемеровскую область.
Доход Антона Горелкина составил 2,3 млн рублей, а его супруги - 83 тыс. рублей. В общей совместной собственности у них квартира в 94 кв.м., кроме того Антону Горелкину принадлежит ¼ в квартире площадью 58 кв.м., а его супруга владеет ⅔ квартиры в 52 кв.м.
Татьяна Алексеева сообщила о доходах в 4,6 млн рублей. Ей также принадлежат два земельных участка площадью 2400 и 1700 кв.м., два жилых дома в 35 и 37 кв.м., а также одно машиноместо.
Дмитрий Исламов задекларировал доход в 5 млн рублей, ему также принадлежит 1/4 доля в квартире площадью 86 кв.м.
Представляющий в Госдуме Новокузнецк бывший директор завода “Кузнецкие ферросплавы” Александр Максимов отчитался о 7,7 млн рублей доходов за прошлый год. В собственности у депутата баня, жилой дом, три земельных участка и 1/3 доли в квартире. Доход супруги составил 340 тыс. рублей, ей также принадлежит земельный участок, жилой дом и квартира площадью 141 кв.м.
Доход Павла Федяева составил 9,2 млн рублей. В собственности депутата два земельных земельный участка площадью 1300 и 860 кв.м., пять квартир, самые просторные из которых в 118 и 103 кв.м., пять машиномест, жилой дом и нежилое помещение. Супруга Павла Федяева заработала в 2016 году 12,7 млн рублей.
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