Сколько заработали кузбасские депутаты Госдумы в 2016 году

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2016-й год. Редакция Novokuznetsk.su изучила декларации депутатов, представляющих в нижней палате Кемеровскую область.

Доход Антона Горелкина составил 2,3 млн рублей, а его супруги - 83 тыс. рублей. В общей совместной собственности у них квартира в 94 кв.м., кроме того Антону Горелкину принадлежит ¼ в квартире площадью 58 кв.м., а его супруга владеет ⅔ квартиры в 52 кв.м.

Татьяна Алексеева сообщила о доходах в 4,6 млн рублей. Ей также принадлежат два земельных участка площадью 2400 и 1700 кв.м., два жилых дома в 35 и 37 кв.м., а также одно машиноместо.

Дмитрий Исламов задекларировал доход в 5 млн рублей, ему также принадлежит 1/4 доля в квартире площадью 86 кв.м.

Представляющий в Госдуме Новокузнецк бывший директор завода “Кузнецкие ферросплавы” Александр Максимов отчитался о 7,7 млн рублей доходов за прошлый год. В собственности у депутата баня, жилой дом, три земельных участка и 1/3 доли в квартире. Доход супруги составил 340 тыс. рублей, ей также принадлежит земельный участок, жилой дом и квартира площадью 141 кв.м.