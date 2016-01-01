В Новокузнецке пляж ушёл под воду

В интернете появилось видео от 16 апреля. Жители Новокузнецка сообщают, что пляж на Водной затопило.

«Пляж скрыло под водой. Уровень реки в районе центра города 5м. Ожидается ещё больший подъем воды в русле», - сообщил очевидец Артём.

Отметим, в конце прошлой недели вода стремительно прибывала. Но за последние 12 часов подъёма воды в основных реках не произошло, а в некоторых местах она и вовсе ушла в «минус». По информации ЕДДС, уровень Томи в районе моста у ПСС достиг 498 см, до критической отметки остаётся 132 см.

Уровень Томи в Новокузнецке онлайн.

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