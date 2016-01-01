В Новокузнецке заморозили стройку квартала по федеральной программе

Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области (ФРЖС КО) из-за финансовых проблем не может продолжить строительство микрорайона №7 в Новоильинском районе. По программе, первые дома здесь должны были сдать уже в этом году, но пока проведены только подготовительные работы.
Строительство возобновят только в 2019 году, пишет "ВашГород.ру".
«Застройкой микрорайона №7 в Новоильинском районе занимался Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области. В виду сложной экономической ситуации компании строительство микрорайона остановлено. По предварительным данным, оно будет возобновлено в 2019 году. В настоящее время на площадке микрорайона выполнены только подготовительные работы», — приводит издание слова замглавы Новокузнецка Виталия Солоненко.
Напомним, в микрорайоне № 7 должны были построить 29 многоэтажных дома по программе «Жильё для российской семьи», три детских сада и школу. Все работы по возведению 230 тысяч квадратных метров социального жилья планировалось закончить до 2018 года.
Ранее мы рассказывали о проблемах ФРЖС КО при строительстве домов на проспекте Авиаторов, здесь застройщик не может решить вопрос с подключением домов к сетям отопления.
novokuznetsk.su
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