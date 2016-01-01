В Новокузнецке заморозили стройку квартала по федеральной программе

Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области (ФРЖС КО) из-за финансовых проблем не может продолжить строительство микрорайона №7 в Новоильинском районе. По программе, первые дома здесь должны были сдать уже в этом году, но пока проведены только подготовительные работы.

Строительство возобновят только в 2019 году, пишет "ВашГород.ру".