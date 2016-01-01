В Госдуме хотят освободить многодетные семьи от имущественного налога

В Госдуме предлагают очередную схему помощи многодетным семьям, которые находятся на грани бедности. Депутат Сергей Вострецов разработал законопроект, в рамках которого нуждающиеся в помощи многодетные семьи освобождаются от налога на одно жилое недвижимое имущество.

По мнению парламентария, налог на недвижимость – это большая сумма, которую семья могла бы сэкономить.

«Нужно освободить от налога на имущество многодетные нуждающиеся семьи. Речь идёт именно о нуждающихся, так как богатые многодетные семьи сейчас тоже могут быть», - передаёт слова депутата РТ.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что в России проживает 4,9 млн россиян за чертой бедности.