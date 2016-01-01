В Новокузнецке подъезд дома превратили в иконостас

Житель одной из многоэтажек Новокузнецка устроил молебное место на лестничной площадке рядом с мусоропроводом, сообщает NK-TV.COM.

Лики святых в подъезде начали появляться постепенно. Сейчас они украсили стену за мусоропроводом, а затем и подоконник в подъезде. Там же появляются православная литература, на которую, по мнению доморощенного миссионера, соседям надо обратить внимание. Возможно, кому-то полезно вспомнить о душе, прочесть размещенную на стене молитву Оптинских старцев, но ведь подъезд место общего пользования, и не все соседи разделяют религиозные убеждения друг друга.

Зато независимо от вероисповедания все жильцы дома пропорционально площади занимаемых помещений оплачивают уборку и ремонт подъезда. Какие «красоты» сопровождают неприспособленную для молитв лестничную площадку, видно на фотографиях: закопчённые участки стен, нацарапанный на стене крест и забрызганный чем-то похожим на воск потолок.

Автору всех этих художеств теперь предстоит восстановить первоначальное состояние стен за свой счет. Ну а если кто-то из соседей обратится в суд с заявлением об оскорблении религиозных чувств, то в соответствии со статьей 148 УК РФ, то хозяину икон в подъезде грозит наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. И это все без учета штрафа за нарушение правил пожарной безопасности, который должен быть выписан отдельно.