Эксперты: деньги из Резервного фонда использовались нерационально

Счётная палата выявила, что деньги из Резервного фонда использовались нерационально.

Как сообщает regnum.ru, за год фонд опустел на 868 млрд руб. или на 16,6%. Сейчас совокупный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 4,36 трлн руб.

Эксперты полагают, что такая ситуация сложилась из-за обесценивания иностранной валюты. Помимо этого есть системные недостатки и проблемы в реализации инфраструктурных проектов: сроки реализации мероприятий и конкурсных процедур не соблюдались, низкий уровень выполнения строительных работ привёл к значительным рискам реализации проектов.

Деньги, выделенные на реализацию госпроектов, не осваиваются должным образом. Сложная ситуация замечена в проекте «Модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». Там освоено только 29,7 млрд руб. или 59,4% средств, перечисленных на проект (50 млрд руб.).

Все замечания и полный отчёт Счётной палаты направлены в Госдуму и Совет федерции для рассмотрения.