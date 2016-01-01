В Кузбассе моют дорогу с шампунем

В Кемерове решили попробовать новый метод. Коммунальщики помыли дорогу на улице Ленина с шампунем, сообщает Новости здесь. Кузбасс. Эксперты отмечают, что так на дорогах будет меньше пыли.

«Асфальт по своей структуре пористый. Обыкновенные щётки не могут убрать всю соль и пыль с него. И много веществ остаётся на дорожном полотне. В результате движения автомобилей, поднимаются клубы пыли. Поэтому было принято решение испытать новую технологию», - рассказал глава Кемерова Илья Середюк.

Отметим, в Новокузнецке пока убирают дороги традиционным способом.