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Новость от 17 Апреля 2017

В Кузбассе моют дорогу с шампунем

В Кемерове решили попробовать новый метод. Коммунальщики помыли дорогу на улице Ленина с шампунем, сообщает Новости здесь. Кузбасс. Эксперты отмечают, что так на дорогах будет меньше пыли.

«Асфальт по своей структуре пористый. Обыкновенные щётки не могут убрать всю соль и пыль с него. И много веществ остаётся на дорожном полотне. В результате движения автомобилей, поднимаются клубы пыли. Поэтому было принято решение испытать новую технологию», - рассказал глава Кемерова Илья Середюк.  

Отметим, в Новокузнецке пока убирают дороги традиционным способом.

novokuznetsk.su

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