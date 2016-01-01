Квалифицированная помощь в лечении – и вылечивании! – болезней детей

Если Вы заботитесь о здоровье своего любимого малыша с самого его рождения, то специально для Вас мы начинаем интересную и полезную экскурсию по новому детскому отделению в медицинском центре «Профмедика».

Увы, сегодня совсем не просто попасть на приём к хорошим, грамотным специалистам. Мы гордимся нашими врачами и приглашаем Вас в медцентр «Профмедика», который находится по адресу: пр. Курако, 17А. Телефон (3843) 204-635.

Наши новые врачи Детский врач-ортопед Приём ведёт профессор, доктор медицинских наук!

Лечение и вылечивание заболеваний детского опорно-двигательного аппарата

– от таких распространённых болезней, как сколиоз и плоскостопие,

до самых сложных случаев. http://medosmotr-nk.ru/detskij-hirurg-ortoped/

Детский врач-стоматолог Приём ведёт врач, имеющий большой опыт работы с детьми. Кабинет обеспечен новейшим современным оборудованием. Во время лечения ребёнок просто смотрит мультики,

а стоматолог «незаметно» работает – и никаких слёз! http://medosmotr-nk.ru/detskij-stomatolog/

Врач со стажем более 7 лет: УЗИ сердца ребёнка с «нуля» УЗИ сердца можно делать в любом возрасте.

Если пациент ещё совсем кроха, то исследование его сердечка

проводят специальными датчиками.

Не тревожьтесь, если Вашему ребёнку часто назначают

такую процедуру. УЗИ сердца детям можно делать даже несколько раз в день. Это безопасно! Зато чем раньше специалист обнаружит заболевание, тем быстрее наступит выздоровление малыша. http://medosmotr-nk.ru/uzi-serdtsa/



Также в медцентре «Профмедика» идёт работа по многим актуальным и важным для детского здоровья направлениям, с которыми мы обязательно познакомим Вас в наших публикациях и на нашем сайте: http://medosmotr-nk.ru

Приятная детская атмосфера, оборудованные современной медицинской техникой кабинеты, добрые высококвалифицированные врачи, весёлые рисунки и занимательная игровая комната – медцентр «Профмедика» ждёт Вас и Ваших замечательных малышей по адресу:

Новокузнецк, пр. Курако, 17 А . Телефон (3843) 204-635.

http://medosmotr-nk.ru

https://vk.com/profmedosmotr

С Любовью и Заботой!