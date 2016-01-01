За три недели до 9 Мая город утопает в мусоре

В ночь на понедельник, 17 апреля, в Новокузнецке поднялся штормовой ветер. Весь день он доставлял неудобства горожанам, поднимая клубы пыли и песка.

«Глаза открыть невозможно. Пройдёшься по улице, а на лице и даже зубах песок скрепит»,- жалуется новокузнечанка.

Кроме песка ветер таскал и кучи мусора. Горожане вынуждены были уворачиваться от летающих пакетов, пластиковых бутылок и тд.

«По улицам мусор летает. Весь проспект Октябрьский в мусоре. До 9 Мая несколько недель, а город вообще не готов», - считает Александр.

После прогулки по этому проспекту создаётся удручающее впечатление. Отметим, именно по Октябрьскому идёт «Бессмертный полк» к Вечному огню.

Сильный ветер сорвал баннеры, поломал ветки. Специалисты ЕДДС распространили штормовое предупреждение на ближайшие дни.