Россиян освободят от поверок счётчиков воды

По мнению руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, россиян нужно освободить от проверок счётчиков воды и переложить эти обязанности на плечи управляющих компаний. Перейти на новую систему необходимо в течение 2017 года, передаёт Российская газета.

Сейчас потребители коммунальных услуг должны сами проверять приборы учёта в квартирах. Всё чаще неосведомлённостью граждан пользуются мошенники, которые навязывают населению свои услуги и зарабатывают на этом деньги.

Имеет ли организация право на осуществление поверок, можно узнать в реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений.