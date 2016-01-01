За минувшую зиму экология в Кузбассе ухудшилась

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг субъектов РФ по итогам зимы 2016/2017г.

Все регионы РФ были проанализированы по состоянию воды, воздуха и по количеству вредных выбросов. Также учитывалось, как происходит утилизация отходов.

Самая лучшая экообстановка зафиксирована в Тамбовской области, Республики Алтай и Алтайском крае.

Тяжелее всего дышать в Свердловской и Челябинской областях.

Кемеровская область расположилась в первой половине таблицы на 33-й позиции. По сравнению с сезоном 2015/2016, экологическая ситуация ухудшилась сразу на 3 пункта.