В России появится федеральный мусульманский телеканал

По словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, в ближайшее время в республике запустят федеральный мусульманский телеканал.

По его словам, необходимо продвигать нравственные ценности и с помощью современных технологий, передаёт РИА Новости.

"В Татарстане должен стартовать такой медиапроект: он позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру мусульманских народов России", - считает муфтий.

Он уверен, что для СМИ нужно разработать стандарт "освещения событий по этноконфессиональной тематике".

На протяжении многих лет исламские деятели просили увеличить количество программ про мусульманскую культуру на российских федеральных телеканалах.