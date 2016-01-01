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Новость от 18 Апреля 2017

22 апреля "Кузница наук" принимает на своей площадке всероссийский научный субботник

Как спят микробы? Почему зимой холодно? Международная космическая станция дальше от Земли, чем Москва от Санкт-Петербурга? Такими вопросами часто засыпают взрослых маленькие дети, ставя тех в тупик, и не мудрено - ответы на них требуют логики, элементарных знаний и понимания мироустройства.

Для того, чтобы и взрослые, и дети смогли проверить свой уровень знаний об устройстве окружающего мира, придумано добровольное открытое мероприятие, аналогичное уже ставшему популярным «Тотальному диктанту», только теперь про науку.

Первая массовая акция, посвященная научной грамотности, — «Всероссийская лабораторная», пройдет по всей России уже в эту субботу, 22 апреля.

Организаторы акции приготовили два десятка интересных вопросов, справиться с которыми нужно будет за один академический час (45 минут). “НеДетские вопросы” для лабораторной помогали придумать настоящие ученые и лекторы из РАН, МГУ, МИСиС, Политехнического музея, Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН, фонда «Эволюция». И их дети, конечно. Ученые уверяют, что решать их способны все участники старше 15 лет: никаких специальных знаний и формул не потребуется.

Участники акции выступят «лаборантами», которым под руководством ученых - «завлабов» предстоит выполнить задания лабораторной. Офлайн-площадки «Лабы» откроются по всей России - в вузах, школах, НИИ, музеях, библиотеках и кафе.

В Новокузнецке лабораторную можно будет написать в интерактивном научно-познавательном центре «Кузница наук» по адресу ул. Энтузиастов, 16. Завлабом на этой площадке выступит Тимченко Илья Иванович - кандидат педагогических наук, доцент, декан физико-математического и технолого-экономического факультета НФИ КемГУ.

Количество мест в аудитории ограничено, поэтому для участия в лабораторной необходимо зарегистрироваться:


После лабораторной участники смогут посетить музей «Кузницы наук», где представлено более 40 экспонатов.

Держи мозг в тонусе!

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