22 апреля "Кузница наук" принимает на своей площадке всероссийский научный субботник

Как спят микробы? Почему зимой холодно? Международная космическая станция дальше от Земли, чем Москва от Санкт-Петербурга? Такими вопросами часто засыпают взрослых маленькие дети, ставя тех в тупик, и не мудрено - ответы на них требуют логики, элементарных знаний и понимания мироустройства.

Для того, чтобы и взрослые, и дети смогли проверить свой уровень знаний об устройстве окружающего мира, придумано добровольное открытое мероприятие, аналогичное уже ставшему популярным «Тотальному диктанту», только теперь про науку.

Первая массовая акция, посвященная научной грамотности, — «Всероссийская лабораторная», пройдет по всей России уже в эту субботу, 22 апреля.

Организаторы акции приготовили два десятка интересных вопросов, справиться с которыми нужно будет за один академический час (45 минут). “НеДетские вопросы” для лабораторной помогали придумать настоящие ученые и лекторы из РАН, МГУ, МИСиС, Политехнического музея, Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН, фонда «Эволюция». И их дети, конечно. Ученые уверяют, что решать их способны все участники старше 15 лет: никаких специальных знаний и формул не потребуется.

Участники акции выступят «лаборантами», которым под руководством ученых - «завлабов» предстоит выполнить задания лабораторной. Офлайн-площадки «Лабы» откроются по всей России - в вузах, школах, НИИ, музеях, библиотеках и кафе.

В Новокузнецке лабораторную можно будет написать в интерактивном научно-познавательном центре «Кузница наук» по адресу ул. Энтузиастов, 16. Завлабом на этой площадке выступит Тимченко Илья Иванович - кандидат педагогических наук, доцент, декан физико-математического и технолого-экономического факультета НФИ КемГУ.

Количество мест в аудитории ограничено, поэтому для участия в лабораторной необходимо зарегистрироваться:





После лабораторной участники смогут посетить музей «Кузницы наук», где представлено более 40 экспонатов.

Держи мозг в тонусе!