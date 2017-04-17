Эксперты назвали самые массовые профессии в России

Если верить исследованию ВШЭ, то самые массовые профессии в России – это продавец и водитель, сообщает Российская газета.

В любом российском городе есть спрос на рабочие профессии: слесари, строители, сварщики, сантехники и тд. А селу нужны ветеринары, трактористы, мастера по ремонту сельскохозяйственных машин, растениеводы (в том числе под интенсивные сады), работники тепличных хозяйств, техники-электрики. В сезон их зарплата может достигнуть до 100 тысяч.

На рынке труда существует острая потребность и в педагогах, медиках и инженерах.