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Новость от 18 Апреля 2017

В Кузбассе обрушилась стена жилого дома

ЧП произошло накануне в Яшкинском районе. Около 23 часов в районный отдел МВД поступил сигнал об обрушении части кирпичного фасада двухэтажного жилого дома по улице Строительная.

На место оперативно прибыли полицейские, медики, спасатели и другие экстренные службы. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов из восьми квартир. В общей сложности были выведены 14 человек, из них трое детей. Пострадавших среди них нет.

По информации регионального отдела ГУ МВД, полицейские вместе с бойцами Росгвардии обеспечивают сохранность имущества и общественный порядок.

Решается вопрос о расселении оставшихся жильцов дома до проведения технической экспертизы здания.

novokuznetsk.su

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