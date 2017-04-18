В России перестанут возвращать хлеб производителю

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яроваой, Роспотребнадзор поддержал идею запрета на возврат производителю продовольственных товаров, в том числе хлеба, не проданных крупными торговыми сетями по истечении срока годности.
Для этого нужно внести изменения в федеральный закон "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ".
В разъяснительной записке отмечается, что возвращённый хлеб может нанести вред здоровью человека. По истечении срока годности в нём накапливаются вредные микробы и микроорганизмы. После повторной обработки далеко не все вредные микротоксины погибают, сообщает РИА Новости.
Кроме этого старый хлеб имеет потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов и дрожжей, продукты разложения белка, окислительной порчи жира.
Вице-спикер отметила, что хлебопекари обратились к мониторинговой группе "Единой России" "Честная цена", потому что в отрасли сложилась недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 млн тонн высококачественной ржи и пшеницы, а совокупные денежные потери и для страны, и для граждан России, составляют 50-60 млн рублей.
novokuznetsk.su
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