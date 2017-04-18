В России перестанут возвращать хлеб производителю

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яроваой, Роспотребнадзор поддержал идею запрета на возврат производителю продовольственных товаров, в том числе хлеба, не проданных крупными торговыми сетями по истечении срока годности.

Для этого нужно внести изменения в федеральный закон "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ".

В разъяснительной записке отмечается, что возвращённый хлеб может нанести вред здоровью человека. По истечении срока годности в нём накапливаются вредные микробы и микроорганизмы. После повторной обработки далеко не все вредные микротоксины погибают, сообщает РИА Новости.

Кроме этого старый хлеб имеет потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов и дрожжей, продукты разложения белка, окислительной порчи жира.